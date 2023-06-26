- Внутрішній фокус. Кожна людина - власник свого життя, вона сміливо приймає відповідальність та своїми діями впливає на процеси. Не подобається результат - зміни, не чекай, що хтось зробить це замість тебе! Будь в гармонії з собою та завжди шукай причину в собі!

- KAIZEN - безперервний саморозвиток. Кожен день вдосконалюватись - ставати кращою версією себе вчорашнього.

- Результат вище очікувань. Завжди давати більше, ніж від тебе очікують.

- Люди. Це насамперед про взаємовідносини як з близькими, колегами, так і з клієнтами компанії. Робити від людей і для людей.

- Роби все, що ти можеш; з тим, що маєш; там, де ти є.